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Верховная Рада разрешила бизнесменам обменять остатки российских и белорусских рублей, хотя Комитет данное предложение отклонил

10:15, 23 ноября 2023
Комитет поправку о разрешении на обмен российских рублей не поддержал, но она нашла поддержку народных избранников во время пленарного заседания.
Верховная Рада разрешила бизнесменам обменять остатки российских и белорусских рублей, хотя Комитет данное предложение отклонил
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Во время рассмотрения законопроекта Нацбанка №9422 о запрете введения в заблуждение украинцев по поводу легких кредитов «до зарплаты» 22 ноября Верховная Рада внезапно решила поддержать поправку о разрешении украинским бизнесменам обменять имеющиеся у них российские и белорусские рубли.

Так, профильный Комитет данную поправку рекомендовал отклонить.

Но ее решил вынести на рассмотрение парламента первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец.

«Номер поправки 62. 62 поправка не принята комитетом. Но при публикации закона ко второму чтению проведены консультации с Национальным банком. Правка касается украинских налогоплательщиков, имеющих счета в рублях, которые заблокированы. Мы разрешаем единоразово их продать, получить гривны и направить эти деньги на хозяйственную деятельность, на уплату налогов», – отметил он.

«Уважаемые коллеги, смотрите… Андрей Викторович, это уже какие-то неправильные вещи. Авторы поправки – Магомедов, Мовчан, Приходько, Шевченко, только эти авторы могут поставить ее на учет. Я спрашиваю, авторы подтверждают? Магомедов, вы просите об этом? Давайте все-таки будем соблюдать порядок. Хорошо? – спросил спикер Руслан Стефанчук.

В результате эта правка была поддержана.

Следовательно, она позволяет временно, до 31 декабря 2024 года, осуществлять операции по продаже (обмену) клиентами российских рублей и/или белорусских рублей в безналичной форме банкам-резидентам в случаях, когда банками-нерезидентами, в которых открыты корреспондентские счета банков-резидентов российских рублях и/или белорусских рублях, в одностороннем порядке принято решение о конвертации (обмене) российских рублей и/или белорусских рублей, находящихся на таких корреспондентских счетах, на другую валюту.

Такая операция должна отвечать следующим требованиям: банками-нерезидентами, указанными в абзаце первом, в которых открыты корреспондентские счета банков-резидентов в российских рублях и/или белорусских рублях, не могут быть банки-резиденты Российской Федерации/Республики Беларусь, и/или банки, к которым применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины «О санкциях»; продажа (обмен) российских рублей и/или белорусских рублей может быть осуществлена по заявлению клиента банка один раз по каждому из видов валюты – российским рублям и белорусским рублям»

«242 депутата решили поддержать предложение о предоставлении права всем гражданам и юридическим лицам до конца 2024 года обменять имеющиеся у них российские и белорусские рубли.

Наверное, у предприятий, которые до 2022 вели хозяйственную деятельность с этими государствами, осталась значительная сумма такой валюты.

Следует учитывать, что профильный комитет не поддержал данную правку и рекомендовал ее отклонить. Однако непосредственно в пленарном зале она была поставлена на учет, к тому же в нарушение Регламента ВРУ — не ее авторами.

Когда кому очень нужно продать свои рубли, тогда и Регламент ВРУ — не помеха», - отметил член Комитета ВР по вопросам правовой политики Сергей Демченко.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», законопроект 9422 предусматривает, что предоставлятелям «кредитов до зарплаты» запретят наживаться на потребителях. Кроме того, по данному закону давать взаймы людям с зависимостью от азартных игр будет запрещено, а все кредиторы будут обязаны проверять кредитную историю просителей денег.

Автор: Наталя Мамченко

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