Перед увольнением Сэма Альтмана в OpenAI поступило письмо об опасном прорыве в области ИИ

В письме сотрудников OpenAI говорилось о потенциальной опасности нового открытия.

Фото: reuters.com

Как ранее сообщалось, OpenAI возвращает Сэма Альтмана на должность гендиректора и обновляет совет директоров.

Сэма Альтмана уволили с поста генерального директора компании OpenAI, которая разработала чат-бот ChatGPT, после того, как в совет директоров пришло письмо с предупреждением об опасном открытии в области искусственного интеллекта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на ряд своих источников.

Как утверждает издание, письмо написали несколько штатных исследователей OpenAI. Они сообщили совету директоров о важном открытии в области ИИ, которое потенциально может угрожать человечеству. Это письмо пополнило «длинный список претензий» совета директоров к Альтману и привело к его увольнению.

По данным Reuters, речь в письме могла идти о проекте Q* (Q-Star). Ряд сотрудников компании считают, что он может стать прорывом в поиске универсального ИИ (AGI), который был бы способен выполнять интеллектуальные задачи на человеческом уровне или даже более эффективно. Q* имеет огромные вычислительные ресурсы и уже может решать школьные математические задачи.

При этом, что именно говорится в письме сотрудников OpenAI о потенциальной опасности нового открытия, издание не называет.

Ранее ученые обсуждали риск того, какие задачи мог бы решить AGI, а уничтожение человечества соответствует его интересам, добавляет агентство.

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