На выборах в Нидерландах побеждает партия, выступающая против поддержки Украины

В Нидерландах почти подсчитали голоса избирателей на парламентских выборах. На них побеждает ультраправая популистская Партия свободы (PVV), передает NOS.
Эту партию возглавляет Герт Уилдерс, который не поддерживает дальнейшую передачу оружия Украине.
В настоящее время подсчитано 98% голосов. Результаты показывают, что PVV получила 37 мест у парламентов – на 20 мест больше, чем у партии сейчас.
Далее следует альянс «Лево-зеленых» и лейбористов (GroenLinks-PvdA) во главе с экс-вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом 3 25 местами.
Народная партия за свободу и демократию (VVD) действующего премьера Марка Рютте может рассчитывать на 24 места.
Отмечается, что явка на выборах в Нидерландах составила 77,8%.
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