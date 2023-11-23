Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В КУоАП появятся новые штрафы за психологическое насилие по признаку пола и сексуальные домогательства на работе

В Кодексе об административных правонарушениях будет предусмотрена ответственность за сексуальные домогательства на работе, а также за умышленное совершение любых деяний физического, психологического или экономического характера из-за принадлежности лица к определенному полу или стереотипные представления о социальных ролях женщины или мужчины.

Заместителей руководителей аппаратов в судах, где количество работников не превышает 75 человек, пока увольнять не нужно – ГСА

Совет судей Украины достиг компромисса с ГСА, но решения Высшего совета правосудия пока нет.

ВСП рассмотрела жалобу судьи Киево-Святошинского райсуда Киева Дмитрия Усатова на привлечение его к ответственности за вождение в состоянии опьянения

Высший совет правосудия отказал судье Киево-Святошинского райсуда Дмитрию Усатову, который был участником ДТП, в жалобе на решение дисциплинарной палаты.

ВККС объявила новый конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

Конкурс объявлен на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС.

Налоговики, прокуроры, полицейские и пограничники – кто обязательно должен заговорить на английском языке

Верховная Рада одобрила законопроект Владимира Зеленского, предусматривающий установление требования обязательного владения английским языком для прокуроров, в налоговых и таможенных органах, а также для определенных категорий госслужащих.

  1. В мире

На выборах в Нидерландах побеждает партия, выступающая против поддержки Украины

09:40, 23 ноября 2023
Антиевропейская ультраправая «Партия свободы» побеждает на выборах в Нидерландах с огромным отрывом.
На выборах в Нидерландах побеждает партия, выступающая против поддержки Украины
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Нидерландах почти подсчитали голоса избирателей на парламентских выборах. На них побеждает ультраправая популистская Партия свободы (PVV), передает NOS.

Эту партию возглавляет Герт Уилдерс, который не поддерживает дальнейшую передачу оружия Украине.

В настоящее время подсчитано 98% голосов. Результаты показывают, что PVV получила 37 мест у парламентов – на 20 мест больше, чем у партии сейчас.

Далее следует альянс «Лево-зеленых» и лейбористов (GroenLinks-PvdA) во главе с экс-вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом 3 25 местами.

Народная партия за свободу и демократию (VVD) действующего премьера Марка Рютте может рассчитывать на 24 места.

Отмечается, что явка на выборах в Нидерландах составила 77,8%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ганна Самойлюк
    Ганна Самойлюк
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ольга Шевчук
    Ольга Шевчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду