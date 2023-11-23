На выборах в Нидерландах побеждает партия, выступающая против поддержки Украины

Антиевропейская ультраправая «Партия свободы» побеждает на выборах в Нидерландах с огромным отрывом.

В Нидерландах почти подсчитали голоса избирателей на парламентских выборах. На них побеждает ультраправая популистская Партия свободы (PVV), передает NOS.

Эту партию возглавляет Герт Уилдерс, который не поддерживает дальнейшую передачу оружия Украине.

В настоящее время подсчитано 98% голосов. Результаты показывают, что PVV получила 37 мест у парламентов – на 20 мест больше, чем у партии сейчас.

Далее следует альянс «Лево-зеленых» и лейбористов (GroenLinks-PvdA) во главе с экс-вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом 3 25 местами.

Народная партия за свободу и демократию (VVD) действующего премьера Марка Рютте может рассчитывать на 24 места.

Отмечается, что явка на выборах в Нидерландах составила 77,8%.

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