Александр Корниенко на Украинском Женском Конгрессе анонсировал новое законодательство о партиях и изменениях в Избирательный кодекс

Первый вицеспикер Александр Корниенко принял участие в Украинском Женском Конгрессе и рассказал, что идет обсуждение нового законопроекта о партиях.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко принял участие в Седьмом Украинском Женском Конгрессе на тему «Женское лидерство. Время обновления. Время восстановления».

Как цитирует его прессслужба парламента, он подчеркнул, что «послевоенная Украина — это одновременно увеличение возможности для женщин заниматься политикой».

Александр Корниенко считает, что женщин, выехавших за границу во время полномасштабного вторжения, а затем вернутся, нужно привлекать к политике.

Он отметил, что многие вернутся из-за границы с активной лидерской позицией: «И это уникальный шанс для нас привлечь их в политическую и общественную жизнь страны».

Кроме того, Александр Корниенко акцентировал, что как государство, Украина должна сделать для этого определенные шаги — принять новое законодательство о партиях, поправить Избирательный кодекс Украины и решить вопрос о большей вовлеченности женщин в публичную службу, в частности, на высокие должности.

В то же время, он подчеркнул, что в этом контексте важно осознавать, что Европа — это партийная система. «Продолжается обсуждение нового законопроекта о партиях. И это следующий логический шаг – их развитие», – отметил первый вицеспикер, призвав переходить от адвокации к его принятию.

В Конгрессе также приняла участие Посол США в Украине Бриджит Бринк, которая отметила, что «война позволяет Украине быстрее, чем при других условиях, двигаться к интеграции в евроатлантические институции». «С нашей точки зрения, эта война дает вам возможность усилить движение к интеграции в евроатлантические институции, и это будет быстрее, чем при других условиях, и закрепить эти возможности для будущего вашей мечты», - сказала посол США.

Автор: Наталья Мамченко

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