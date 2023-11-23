23 ноября: какой сегодня праздник и главные события

23 ноября в Украине и мире празднуют Международный день имидж-консультанта.

В четверг, 23 ноября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

23 ноября в Украине и мире празднуют Международный день имидж-консультанта. Ежедневно консультанты по имиджу приобщаются к жизни многих людей, чтобы придать им уверенность в трудные моменты, раскрыть личность, достать на поверхность внутреннее «я». Праздник был создан в 2012 году и впервые его отпраздновали в Мексике, где многие университеты предлагают научные степени в сфере имиджа. Инициаторами создания профессионального дня стали Маноло Трухильо и Хильдеберто Мартинеса.

Также 23 ноября Международный день борьбы с безнаказанностью. Ввели его еще в 2009 году по инициативе Международной ассоциации IFEX, основанной в 1992 году в Монреале. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день в городе Ампатуан (Филиппины) похитили и уничтожили 58 человек, среди которых было 32 журналиста.

А еще 23 ноября Всемирный день акварели. Он был начат известным мексиканским художником Альфредо Гуати Рохо, который всю свою жизнь посвятил живописи в технике акварели. Празднуют его с 1991 года. Рохо страстно верил, что именно акварель может передать всю красоту мира. До этого многие обходили акварель стороной, считая, что она подходит только для «детских рисунков».

23 ноября празднуют День Фибоначчи. Дату празднования выбрали в честь начала этого ряда чисел — 1, 1, 2, 3, (N-1)+(N-2)... Он был создан Леонардо Пизанским, жившим в Пизе примерно в 1175-1250 годах.

Какой сегодня церковный праздник

23 ноября в церковном календаре – день памяти святого Амфилохия Иконийского. Он был другом Григория Богослова и Василия Великого, а также Иконийским епископом. Родился в христианской семье в Каппадокии (Малая Азия), поэтому с детства изучал Божье Слово. Первоначально Амфилохий мечтал стать адвокатом, но все же решил покинуть мирскую жизнь и начать служить Богу. Большую часть своей жизни прожил в пустыне. 374 стал епископом. В тот период был созван Иконийский синод, на котором осудили македонян-еретиков. Боролся с арийцами. Получил от Господа дар исцеления.

Календарь важных событий за 23 ноября:

1917 год — Александр Немитц направляет телеграмму генеральному секретарю военных дел УНР о признании флотом власти УНР;

1938 год — Карпатская Украина получает автономию в составе Чехословацкой республики;

1956 год — первый день соревнований XVI Олимпиады в Мельбурне (Австралия);

1994 год — во время экспедиции спортсменов альпинистского клуба «Одесса» в Гималае был установлен флаг Украины на вершине Чогори К2 (8611 метров);

1996 год — официальное окончание первой русско-чеченской войны;

2003 год — в результате Революции роз в Грузии Эдуард Шеварднадзе подает в отставку;

2007 год — начинает работу Верховная Рада Украины 6-го созыва, избранная после досрочного роспуска ВРУ 5-го созыва;

2022 год — россия была признана страной-спонсором терроризма.

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