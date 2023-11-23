23 листопада: яке сьогодні свято та головні події

23 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день імідж-консультанта.

У четвер, 23 листопада, в Україні та у світі відзначають кілька свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

23 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день імідж-консультанта. Щодня консультанти з іміджу долучаються до життя багатьох людей, щоб надати їм впевненості у важкі моменти, розкрити особистість, дістати на поверхню внутрішнє «я». Свято створили 2012 року і вперше його відсвяткували в Мексиці, де багато університетів пропонує наукові ступені у сфері іміджу. Ініціаторами створення професійного дня стали Маноло Трухільйо та Хільдеберто Мартінеса.

Також 23 листопада Міжнародний день боротьби з безкарністю. Запровадили його ще 2009 року за ініціативи Міжнародної асоціації IFEX, яку заснували 1992 року у Монреалі. Дату обрали не випадково. Саме цього дня у місті Ампатуан (Філіппіни) викрали та знищили 58 людей, серед яких було 32 журналісти.

А ще 23 листопада Всесвітній день акварелі. Він був започаткований відомим мексиканським художником Альфредо Гуаті Рохо, який все своє життя присвятив живопису в техніці акварелі. Святкують його від 1991 року. Рохо палко вірив, що саме акварель може передати всю красу світу. До цього багато хто оминав акварель, вважаючи, що вона підходить лише для «дитячих малюнків».

23 листопада святкують День Фібоначчі. Дату святкування обрали на честь початку цього ряду чисел — 1, 1, 2, 3, (N-1)+(N-2)... Він був створений Леонардо Пізанським, який жив у Пізі приблизно у 1175-1250 роках.

Яке сьогодні церковне свято

23 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого Амфілохія Іконійського. Він був другом Григорія Богослова та Василія Великого, а також Іконійським єпископом. Народився у християнській родині в Кападокії (Мала Азія), тому змалечку вивчав Боже Слово. Спочатку Амфілохій мріяв стати адвокатом, але все ж вирішив покинути мирське життя і почати служити Богу. Більшу частину свого життя прожив у пустелі. 374 року став єпископом. В той період був скликаний Іконійський синод, на якому засудили македонян-єретиків. Боровся з арійцями. Отримав від Господа дар зцілення.

Календар важливих подій за 23 листопада:

1917 рік — Олександр Немітц направляє телеграму генеральному секретарю військових справ УНР про визнання флотом влади УНР;

1938 рік — Карпатська Україна отримує автономію у складі Чехословацької республіки;

1956 рік — перший день змагань XVI Олімпіади в Мельбурні (Австралія);

1994 рік — під час експедиції спортсменів альпіністського клубу «Одеса» в Гімалаї було встановлено прапор України на вершині Чоґорі К2 (8611 метрів);

1996 рік — офіційне закінчення першої російсько-чеченської війни;

2003 рік — внаслідок Революції троянд у Грузії Едуард Шеварднадзе подає у відставку;

2007 рік — починає роботу Верховна Рада України 6-го скликання, обрана після дострокового розпуску ВРУ 5-го скликання;

2022 рік — росія була визнана країною-спонсором тероризму.

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