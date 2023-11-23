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Олександр Корнієнко на Українському Жіночому Конгресі анонсував нове законодавство про партії і зміни до Виборчого кодексу

09:36, 23 листопада 2023
Перший віцеспікер Олександр Корнієнко взяв участь в Українському Жіночому Конгресі і розповів, що триває обговорення нового законопроекту про партії.
Олександр Корнієнко на Українському Жіночому Конгресі анонсував нове законодавство про партії і зміни до Виборчого кодексу
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Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко взяв участь в Сьомому Українському Жіночому Конгресі на тему «Жіноче лідерство. Час відновлення. Час відбудови». 

Як цитує його пресслужба парламенту, він наголосив, що «повоєнна Україна — це водночас про збільшення можливості для жінок займатися політикою». 

Олександр Корнієнко вважає, що жінок, які виїхали за кордон під час повномасштабного вторгнення, і потім повернуться, треба залучати до політики.

Він зазначив, що багато хто повернеться з-за кордону з активною лідерською позицією: «І це унікальний шанс для нас залучити їх у політичне та суспільне життя країни». 

Окрім того, Олександр Корнієнко акцентував, що як держава, Україна має зробити для цього певні кроки — прийняти нове законодавство про партії, поправити Виборчий кодекс України та розв’язати питання щодо більшої залученості жінок до публічної служби, зокрема, на високих посадах. 

Водночас він наголосив, що у цьому контексті важливо усвідомлювати, що Європа — це партійна система. «Триває обговорення нового законопроекту про партії. І це наступний логічний крок — їхній розвиток», — зазначив перший віцеспікер, закликавши переходити від адвокації до його прийняття. 

У Конгресі також взяла участь Посол США в Україні Бріджит Брінк, яка зазначила, що «війна дає Україні змогу швидше, ніж за інших умов, рухатися до інтеграції у євроатлантичні інституції». «З нашої точки зору, ця війна дає вам можливість посилити рух до інтеграції у євроатлантичні інституції, і це буде швидше, ніж за інших умов, і закріпити ці можливості для майбутнього вашої мрії», - сказала посол США.

Автор: Наталя Мамченко

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