На виборах у Нідерландах перемагає партія, що виступає проти підтримки України

Антиєвропейська ультраправа «Партія свободи» перемагає на виборах у Нідерландах з величезним відривом.

У Нідерландах майже підрахували голоси виборців на парламентських виборах. На них перемагає ультраправа популістська Партія свободи (PVV), передає NOS.

Цю партію очолює Герт Вілдерс, який не підтримує подальшу передачу зброї Україні.

Наразі підраховано 98% голосів. Результати показують, що PVV отримала 37 місць у парламентів –на 20 місць більше, ніж партія має у парламенті зараз.

Далі йде альянс «Ліво-зелених» і лейбористів (GroenLinks-PvdA) на чолі з екс-віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом 3 25 місцями.

Народна партія за свободу і демократію (VVD) чинного прем’єра Марка Рютте може розраховувати на 24 місця.

Зазначається, що явка на виборах у Нідерландах склала 77,8%.

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