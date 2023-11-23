Перед звільненням Сема Альтмана в OpenAI надійшов лист про небезпечний прорив у галузі ШІ

У листі співробітників OpenAI йшлося про потенційну небезпеку нового відкриття.

Фото: reuters.com

Як раніше повідомлялося, OpenAI повертає Сема Альтмана на посаду гендиректора і оновлює раду директорів.

Сема Альтмана звільнили з посади генерального директора компанії OpenAI, яка розробила чат-бот ChatGPT, після того, як до ради директорів надійшов лист із попередженням про небезпечне відкриття в галузі штучного інтелекту. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на низку своїх джерел.

Як стверджує видання, листа написали кілька штатних дослідників OpenAI. Вони повідомили раді директорів про важливе відкриття в галузі ШІ, яке потенційно може загрожувати людству. Цей лист поповнив «довгий список претензій» ради директорів до Альтмана і спричинив його звільнення.

За даними Reuters, мова у листі могла йти про проект Q* (Q-Star). Низка співробітників компанії вважають, що він може стати проривом у пошуку універсального ШІ (AGI), який міг би виконувати інтелектуальні завдання на людському рівні або навіть більш ефективно. Q* має величезні обчислювальні ресурси і може вирішувати шкільні математичні завдання.

При цьому, що йдеться у листі співробітників OpenAI про потенційну небезпеку нового відкриття, видання не називає.

Раніше вчені обговорювали ризик того, які завдання міг би вирішити AGI, а знищення людства відповідає його інтересам, додає агентство.

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