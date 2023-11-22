OpenAI повертає Сема Альтмана на посаду гендиректора і оновлює раду директорів

Повідомляється, що Сем Альтман вів переговори з компанією про своє повернення.

Компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, поверне Сема Альтмана на посаду виконавчого директора і призначить нових членів ради директорів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Нову раду директорів очолить Брет Тейлор, до неї увійдуть Ларрі Саммерс та Адам ДʼАнджело.

«Ми досягли принципової згоди щодо повернення Сема Альтмана в OpenAI як генерального директора з новим початковим складом правління у складі Брета Тейлора (голова), Ларрі Саммерса та Адама Д'Анджело.

Ми співпрацюємо, щоб з’ясувати деталі. Щиро дякуємо за ваше терпіння», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Bloomberg, Альтман вів переговори з компанією про своє повернення. За словами людей, знайомих із ситуацією, ці переговори зайшли в глухий кут 19 листопада частково через тиск з боку Альтмана та інших, які вимагали відставки існуючих членів ради директорів.

Раніше ми писали, що OpenAI призупиняє реєстрацію нових користувачів ChatGPT Plus.

Додамо, чому Рада директорів OpenAI різко звільнила гендиректора Сема Альтмана.

Також співробітники OpenAI пригрозили звільненням, якщо Сема Альтмана не поновлять на посаді гендиректора.

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