22 листопада: яке сьогодні свято та головні події

Сьогодні відзначають Міжнародний день сина та День гуманного суспільства.

Фото: Unsplash

У середу, 22 листопада, в Україні та у світі відзначають кілька свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Сьогодні відзначають Міжнародний день сина та День гуманного суспільства. Віряни вшановують пам'ять святого Прокопія Читця.

Міжнародний день сина

Це родинне свято святкується подібно до Дня матері та Дня батька. Цього дня батьки мають можливість привітати своїх синів, показати, наскільки вони для них важливі.

Концепція Міжнародного дня сина з'явилася 2014 року за пропозицією Guardian News & Media Limited під час святкування Міжнародного дня чоловіків, що також відзначається в листопаді.

Метою цього дня було створення сімейного свята. І основною метою створення цієї події передбачено привітати своїх синів удома, щоб передати їм основні домашні навички, такі як прибирання, приготування їжі, прання та догляд за дітьми - компетенції, які є незамінними для їхнього майбутнього.

Ця ініціатива покликана допомогти хлопчикам стати такими чоловіками, якими вони прагнуть бути: самодостатніми, здатними до самостійного життя, у всіх сферах

День гуманного товариства

Мета діяльності Гуманного товариства переплітається з метою проведення цього дня - привернути увагу на ставлення людей до тварин. Часто суспільство забуває та проявляє надмірну жорстокість до домашніх тварин, вбиває диких тварин заради м'яса та хутра, використовує їх для досліджень та дослідів.

Ініціатором заснування події стала американська некомерційна організація "Гуманне товариство Сполучених штатів" (HSUS). Організацію було засновано саме цього дня 1954 року журналістами Фредом Маєрсом, Хелен Джонсон, Ларрі Ендрюсом і Марсією Глейзер, сьогодні вона базується у Вашингтоні і вважається однією з найбільших благодійних організацій в Америці.

Яке сьогодні церковне свято

Цього дня відзначається пам'ять святого Прокопія Читця, який прийняв мученицьку смерть на початку 4 століття. Згідно з житієм, Прокопій народився в Єрусалимі і служив читцем у Кесарійській церкві, де роз'яснював парафіянам Святе Письмо і перекладав його сирійською мовою. Святий прославився тим, що мав дар зцілювати одержимих бісами. За наказом намісника Палестини читця схопили і примушували принести жертву язичницьким богам. Прокопій, який відмовився зробити це, був обезголовлений.

Календар важливих подій за 22 листопада:

1938 - Карпатська Україна отримала автономію у складі Чехословацької республіки;

1963 - У Далласі сталося одне з найгучніших убивств ХХ століття. Лі Гарві Освальд застрелив президента США Джона Кеннеді;

1975 - В Іспанії відновлено монархію - після смерті диктатора Франсиско Франко влада в країні перейшла до призначеного ним спадкоємця, 37-річного принца Хуана Карлоса Бурбона, який цього дня став королем Іспанії;

1990 - 65-річна Маргарет Тетчер оголосила про свою відставку з поста прем'єр-міністра країни;

2004 - Початок Помаранчевої революції;

2005 - Указом Президента В. Ющенка в Україні 22 листопада проголошено Днем Свободи;

2010 - Початок безстрокової акції протесту на Майдані Незалежності в Києві проти нового Податкового кодексу, написаного урядом Азарова, яку підтримували акціями по всій Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.