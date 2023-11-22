Ізраїль схвалив угоду про звільнення заручників, викрадених у секторі Газа, в обмін на припинення вогню

Уряд Ізраїлю схвалив угоду про звільнення заручників, викрадених у секторі Газа. Про це повідомляє видання Times of Israel.
Так, схвалено угоду про звільнення приблизно 50 заручників, викрадених у секторі Газа під час нападу терористичного угрупування ХАМАС 7 жовтня.
Згідно з планом, бойовики протягом 5-денного припинення вогню звільнять 30 викрадених дітей, вісім матерів та ще 12 жінок.
Ізраїль згоден на 5 днів по 6 годин припиняти вогонь у секторі Газа, а також звільнити за попередніми даними 150-300 ув'язнених палестинських жінок та неповнолітніх.
Додається, що під час припинення вогню до Гази допускаються вантажівки з гуманітарною допомогою та паливом. За деякими повідомленнями буде 300 вантажівок.
Перших заручників може бути звільнено вже 23 листопада. Передбачається, що їхнє звільнення відбуватиметься поетапно - приблизно по 12 заручників на день.
Також Міністерство закордонних справ Катару опублікувало доповнення до угоди між Ізраїлем та сектором Газа. Згідно з ним кількість звільнених може збільшитися, а сама пауза продовжена.
Як відомо, Катар - країна-посередник між Ізраїлем та сектором Газа.
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