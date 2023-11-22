Ізраїль схвалив угоду про звільнення заручників, викрадених у секторі Газа, в обмін на припинення вогню

Перших заручників може бути звільнено вже 23 листопада.

Фото: wsj.net

Уряд Ізраїлю схвалив угоду про звільнення заручників, викрадених у секторі Газа. Про це повідомляє видання Times of Israel.

Так, схвалено угоду про звільнення приблизно 50 заручників, викрадених у секторі Газа під час нападу терористичного угрупування ХАМАС 7 жовтня.

Згідно з планом, бойовики протягом 5-денного припинення вогню звільнять 30 викрадених дітей, вісім матерів та ще 12 жінок.

Ізраїль згоден на 5 днів по 6 годин припиняти вогонь у секторі Газа, а також звільнити за попередніми даними 150-300 ув'язнених палестинських жінок та неповнолітніх.

Додається, що під час припинення вогню до Гази допускаються вантажівки з гуманітарною допомогою та паливом. За деякими повідомленнями буде 300 вантажівок.

Перших заручників може бути звільнено вже 23 листопада. Передбачається, що їхнє звільнення відбуватиметься поетапно - приблизно по 12 заручників на день.

Також Міністерство закордонних справ Катару опублікувало доповнення до угоди між Ізраїлем та сектором Газа. Згідно з ним кількість звільнених може збільшитися, а сама пауза продовжена.

Як відомо, Катар - країна-посередник між Ізраїлем та сектором Газа.

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