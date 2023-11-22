Найбільша у світі криптобіржа Binance заплатить штраф $4,3 млрд за порушення закону про банківську таємницю

Водночас голова Binance Чанпен Чжао визнав себе винним у порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей та заплатить штраф у розмірі 50 млн доларів.

Виконавчий директор Binance Чанпен Чжао визнав себе винним у відмиванні грошей і подав у відставку. Він заплатить штраф у розмірі 50 млн доларів. Водночас Міністерство юстиції США вимагає від найбільшої криптовалютної біржі у світі штраф у розмірі $4,3 млрд. Про це повідомляє BBC.

«Я зробив помилки, і я повинен взяти на себе відповідальність. Це найкраще для нашої спільноти, для Binance і для мене самого», — зазначив Чжао.

Мін’юст США водночас вимагає від Binance, яка є найбільшою криптовалютною біржею у світі, сплатити $4,3 млрд у вигляді штрафів і конфіскацій.

Біржа навмисно приховувала інформацію від правоохоронних органів, підривала режим контролю за виконанням санкцій і не повідомляла про підозрілі транзакції.

«Binance забезпечив майже $900 млн транзакцій між користувачами США та Ірану, а також сприяв транзакціям на мільйони доларів між користувачами США та Сирії, в окупованих росією українських регіонах, зокрема Криму, Донецьку та Луганську», – сказав речник.

У міністерстві також заявили, що завдяки обміну злочинцям і терористам було легше переміщувати гроші.

«У період із серпня 2017 року по квітень 2022 року відбулися прямі перекази близько $106 млн у біткойнах на гаманці Binance.com від Hydra. Hydra була популярним російським ринком даркнету, який часто використовувався злочинцями, який сприяв продажу незаконних товарів і послуг», - повідомили у відомстві.

Тепер Binance має повідомляти про підозрілу активність федеральним органам влади.

Новим генеральним директором призначено Річарда Тенга, керівника регіональних ринків компанії.

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