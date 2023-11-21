Європарламент погодився відкрити представництво у Києві, – Euractiv

Європейський парламент погодився відкрити офіс, що посилить підтримку України, яка поки не є членом ЄС.

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Європейський парламент погодився відкрити свій офіс у Києві з метою підтримки України та на прохання українського уряду, – повідомляє Euractiv, ознайомлений з документом бюро Європейського парламенту.

Зазначається, що лише декілька офісів Європейського парламенту існують у містах за межами Європи, таких як Нью-Йорк, Аддіс-Абеб і Джакарта, де співробітники парламенту відвідують Представництва ЄС.

Кожне представництво ЄС в країні, яка не є членом ЄС, є дипломатичним відділенням Європейського союзу на цій території та функціонує в рамках Європейської служби зовнішніх справ. Таким чином, відкриття офісу Європарламенту в Києві буде додатковим кроком для підтримки України в європейському контексті.

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