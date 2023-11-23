В Україні створили робочу групу з розроблення правопису кримськотатарської мови

Згідно з розпорядженням Уряду проєкт правопису кримськотатарської мови на базі латинської графіки має бути розроблений до 30 вересня 2024 року.

Джерело фото: Кримськотатарський ресурсний центр

В Україні відбулося чергове засідання Національної комісії з питань кримськотатарської мови на якому учасники обговорили стан реалізації проєкту правопису кримськотатарської мови з використанням алфавіту цієї мови на основі латинської графіки.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Зокрема, під час засідання було повідомлено про створення робочої групи, яка займатиметься розробленням правопису. До складу групи увійшли мовознавці, а також представники наукової спільноти від кримськотатарського народу. Вони працюватимуть над розробленням офіційного правопису кримськотатарської мови на основі латинського алфавіту.

Згідно з розпорядженням Уряду проєкт правопису кримськотатарської мови на базі латинської графіки має бути розроблений до 30 вересня 2024 року. Відповідальними за розроблення правопису визначено Державну службу України з етнополітики та свободи совісті та МОН.

«Для захисту та популяризації кримськотатарської мови впровадження нового правопису – вкрай необхідне рішення. Адже використання латинського алфавіту полегшить вивчення мови як етнічними кримськими татарами, так і всіма охочими», – зазначила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

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