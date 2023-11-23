КНДР розірвала військову угоду із Південною Кореєю та розгорне додаткові збройні сили

Військова угода діяла між країнами з 2018 року.

Північна Корея вирішила повністю вийти із міжкорейської військової угоди 2018 року. У зв’язку з цим, усі військові заходи, які раніше були припинені, негайно будуть відновлені. Про це повідомила Центральна телеграфна агенція КНДР.

Пхеньян повідомив, що планує направити до демілітаризованої зони додаткові сили та нову військову техніку.

«Відтепер наша армія ніколи не буде зв'язана військовою угодою між Північчю і Півднем. Ми скасуємо військові заходи, вжиті для запобігання військової напруженості і конфлікту в усіх сферах, включаючи землю, море і повітря, і розгортаємо потужніші збройні сили і військову техніку нового типу в регіоні вздовж лінії розмежування», — йдеться в заяві.

Зазначимо, 22 листопада Південна Корея призупинила дію частини міжкорейської угоди у відповідь на запуск розвідувального супутника КНДР і повідомила про негайне посилення спостереження вздовж укріпленого кордону з Північною Кореєю.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що поділяє занепокоєння Південної Кореї щодо наростаючої військової співпраці між КНДР і росією, яка включає постачання озброєнь та технічну підтримку. Це заявив він під час прес-конференції у Сеулі.

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