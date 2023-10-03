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Прокуратура та податківці вилучили у підприємця 53 тисячі кг цукру в ході обшуку, а після закриття провадження виявилось, що цукор загубився, – що вирішив Верховний Суд стосовно повернення майна

У підприємця в ході обшуку вилучили 53 тисячі кг цукру, згодом закрили стосовно нього кримінальне провадження, але цукор так і не віддали – він звернувся до прокуратури з позовом про відшкодування шкоди, зазначивши, що це знищило його бізнес: що вирішив Верховний Суд.

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Під час оцінки джерела доказів з точки зору його допустимості необхідно також переконатися, чи позначилися або могли позначитись процесуальні порушення, якщо вони були допущені, на достовірності та повноті відомостей, які містить дане джерело.

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У матеріалах справи містилося повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою.

  1. В Україні

СБУ викрила одну з найбільших мереж агентів фсб рф під Миколаєвом

18:46, 3 жовтня 2023
13 інформаторів коригували ворожий вогонь по Миколаєву.
СБУ викрила одну з найбільших мереж агентів фсб рф під Миколаєвом
Джерело фото: СБУ
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Спеціальна служба безпеки України припинила діяльність однієї з численних мереж російських агентів під Миколаєвом діяла. До неї входило 13 інформаторів, – повідомили в СБУ.

Зловмисники займалися збором розвіддані про розташування та переміщення Збройних Сил України на південній території країни. Крім того, вони коригували повітряні атаки російських збройних сил по житловим та соціальним об'єктам в Миколаєві.

Зазначається, що саме за наведенням цих інформаторів російські окупанти вчинили ракетний удар з комплексу С-300 по багатоповерховому будинку в Миколаєві у вересні 2022 року. Цей обстріл призвів до загибелі семи мирних жителів, включаючи дитину.

За отриманими даними, координати українських об'єктів інформатори передавали до фсб через посередника, яким виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв, більш відомий під псевдонімом «Лохматий». У червні цього року СБУ викрила його на розвідувально-підривній діяльності проти України і висунула йому звинувачення в державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни.

Під час розслідування діяльності «Лохматого» було виявлено, що за дорученням фсб він організував агентурну мережу на території Миколаївщини. Ця мережа включала 13 місцевих підписників його каналу в месенджері Telegram. Через цей інтернет-ресурс він рекрутував своїх агентів та отримував від них розвіддані.

Як результат проведених оперативних заходів, СБУ встановила всіх учасників агентури «Лохматого» і затримала їх в різних місцях. Після зібрання достовірних доказів дев'ятеро затриманих було оголошено підозру за статтею 114-2 Кримінального кодексу України, і вони зараз перебувають під вартою.

Ще чотирьох учасників цієї ворожої агентури суд визнав винними у вчинених злочинах і призначив їм ув'язнення на строк від 8 до 15 років. Самому Лебедєву додатково пред'явлено звинувачення за статтею 28, частиною 2 та статтею 111.

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