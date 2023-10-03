СБУ викрила одну з найбільших мереж агентів фсб рф під Миколаєвом

13 інформаторів коригували ворожий вогонь по Миколаєву.

Джерело фото: СБУ

Спеціальна служба безпеки України припинила діяльність однієї з численних мереж російських агентів під Миколаєвом діяла. До неї входило 13 інформаторів, – повідомили в СБУ.

Зловмисники займалися збором розвіддані про розташування та переміщення Збройних Сил України на південній території країни. Крім того, вони коригували повітряні атаки російських збройних сил по житловим та соціальним об'єктам в Миколаєві.

Зазначається, що саме за наведенням цих інформаторів російські окупанти вчинили ракетний удар з комплексу С-300 по багатоповерховому будинку в Миколаєві у вересні 2022 року. Цей обстріл призвів до загибелі семи мирних жителів, включаючи дитину.

За отриманими даними, координати українських об'єктів інформатори передавали до фсб через посередника, яким виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв, більш відомий під псевдонімом «Лохматий». У червні цього року СБУ викрила його на розвідувально-підривній діяльності проти України і висунула йому звинувачення в державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни.

Під час розслідування діяльності «Лохматого» було виявлено, що за дорученням фсб він організував агентурну мережу на території Миколаївщини. Ця мережа включала 13 місцевих підписників його каналу в месенджері Telegram. Через цей інтернет-ресурс він рекрутував своїх агентів та отримував від них розвіддані.

Як результат проведених оперативних заходів, СБУ встановила всіх учасників агентури «Лохматого» і затримала їх в різних місцях. Після зібрання достовірних доказів дев'ятеро затриманих було оголошено підозру за статтею 114-2 Кримінального кодексу України, і вони зараз перебувають під вартою.

Ще чотирьох учасників цієї ворожої агентури суд визнав винними у вчинених злочинах і призначив їм ув'язнення на строк від 8 до 15 років. Самому Лебедєву додатково пред'явлено звинувачення за статтею 28, частиною 2 та статтею 111.

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