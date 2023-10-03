Вища рада правосуддя звільнила п’ятьох суддів у відставку

ВРП вирішила звільнити 5 суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

У вівторок, 3 жовтня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Кіндяка Ігоря Степановича – з посади судді Полтавського районного суду Полтавської області;

Свитку Сергія Леонідовича – з посади судді Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області;

Журавля Валерія Олександровича – з посади судді Київського окружного адміністративного суду;

Федотова Ігоря В’ячеславовича – з посади судді Шостого апеляційного адміністративного суду;

Бершадську Галину Василівну – з посади судді Тернопільського апеляційного суду.

Раніше ми писали, що упродовж восьми місяців ВРП прийняла рішення щодо звільнення 246 суддів.

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