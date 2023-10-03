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Прокуратура та податківці вилучили у підприємця 53 тисячі кг цукру в ході обшуку, а після закриття провадження виявилось, що цукор загубився, – що вирішив Верховний Суд стосовно повернення майна

У підприємця в ході обшуку вилучили 53 тисячі кг цукру, згодом закрили стосовно нього кримінальне провадження, але цукор так і не віддали – він звернувся до прокуратури з позовом про відшкодування шкоди, зазначивши, що це знищило його бізнес: що вирішив Верховний Суд.

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Під час оцінки джерела доказів з точки зору його допустимості необхідно також переконатися, чи позначилися або могли позначитись процесуальні порушення, якщо вони були допущені, на достовірності та повноті відомостей, які містить дане джерело.

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  1. В Україні

СБУ оголосила підозру військовому, який допоміг ворогу захопити єдину українську субмарину

15:02, 3 жовтня 2023
Під час тимчасової окупації Кримського півострова у травні 2014 року старший лейтенант добровільно перейшов на бік ворога та допоміг встановити контроль над єдиною українською субмариною.
СБУ оголосила підозру військовому, який допоміг ворогу захопити єдину українську субмарину
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На Житомирщині Служба безпеки України повідомила про підозру зраднику, який допоміг ворогу захопити єдину українську субмарину. Про це повідомляє СБУ.

«Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру 34-річному уродженцю Новограда-Волинського (нині – Звягеля) у переході на бік ворога в умовах збройного конфлікту. За даними слідства, із 2011 року фігурант проходив військову службу на посаді інженера радіотехнічної бойової частини великого підводного човна «Запоріжжя» Центру морських операцій Військово-Морських сил ЗСУ (дислокувався в АР Крим). Під час тимчасової окупації Кримського півострова у травні 2014 року старший лейтенант добровільно перейшов на бік ворога та допоміг встановити контроль над єдиною українською субмариною», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовий відмовився виконати наказ щодо передислокації підводного човна «Запоріжжя» на підконтрольну Україні територію. Натомість він присягнув збройним силам рф, отримав російський паспорт та продовжив службу у складі чорноморського флоту рф на тій же посаді.

Невдовзі зрадника звільнили з військової посади «через службову невідповідність». За оперативними даними спецслужби, нині він працює на одному з підприємств держкорпорації із атомної енергії «росатом» у калузькій області рф.

За зраду Батьківщині фігуранту справи загрожує до 15 років ув’язнення. Наказом Міністерства оборони України за порушення військової присяги його позбавлено офіцерського звання та звільнено з військової служби. Попри те, що зловмисник переховується від правосуддя, правоохоронцям відомі його місце проживання, ідентифікуючі дані та коло контактів.

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