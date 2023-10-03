СБУ оголосила підозру військовому, який допоміг ворогу захопити єдину українську субмарину

На Житомирщині Служба безпеки України повідомила про підозру зраднику, який допоміг ворогу захопити єдину українську субмарину. Про це повідомляє СБУ.
«Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру 34-річному уродженцю Новограда-Волинського (нині – Звягеля) у переході на бік ворога в умовах збройного конфлікту. За даними слідства, із 2011 року фігурант проходив військову службу на посаді інженера радіотехнічної бойової частини великого підводного човна «Запоріжжя» Центру морських операцій Військово-Морських сил ЗСУ (дислокувався в АР Крим). Під час тимчасової окупації Кримського півострова у травні 2014 року старший лейтенант добровільно перейшов на бік ворога та допоміг встановити контроль над єдиною українською субмариною», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військовий відмовився виконати наказ щодо передислокації підводного човна «Запоріжжя» на підконтрольну Україні територію. Натомість він присягнув збройним силам рф, отримав російський паспорт та продовжив службу у складі чорноморського флоту рф на тій же посаді.
Невдовзі зрадника звільнили з військової посади «через службову невідповідність». За оперативними даними спецслужби, нині він працює на одному з підприємств держкорпорації із атомної енергії «росатом» у калузькій області рф.
За зраду Батьківщині фігуранту справи загрожує до 15 років ув’язнення. Наказом Міністерства оборони України за порушення військової присяги його позбавлено офіцерського звання та звільнено з військової служби. Попри те, що зловмисник переховується від правосуддя, правоохоронцям відомі його місце проживання, ідентифікуючі дані та коло контактів.
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