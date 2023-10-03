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Виконання певного закону може уповільнюватися недоліками цього закону в частині закріплення порядку та умов притягнення до відповідальності, - Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно того, що перешкодою для належного виконання законодавства може бути недосконалість нормативного регулювання, яке встановлює підстави та порядок притягнення до відповідальності (lex imperfecta).

Суддю підвела під кримінальну відповідальність колишня помічник судді, хоча суддя все ж встиг знищити гроші

Подробиці затримання судді Комінтернівського райсуду Одеської області Павла Доброва.

Що відбувається з оголошеними та потенційними конкурсами на посади суддів – позиція ВККС

У Вищий кваліфікаційній комісії суддів повідомили, що одночасно можуть проводити не більше трьох конкурсів, але є питання з їх фінансуванням.

Для певних держорганів скасують обов’язок реєструватися в Електронному суді і вказувати ідентифікаційний код у заявах до суду, бо ВП ВС залишила без руху скаргу Апарату парламенту

Після того, як Велика Палата Верховного Суду залишила без руху апеляційну скаргу представника Верховної Ради, у «Слузі народу» вирішили поправити закон про обов’язкову реєстрацію певних держорганів в Електронному суді та скасувати для них обов’язок вказання ідентифікаційного коду.

Нового голову Служби судової охорони призначать 12 жовтня

Доповідати буде особисто голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

  1. Суд інфо

Відеоконференцзв’язок з судом: як запланувати конференцію, інструкція

11:07, 3 жовтня 2023
Щоб запланувати відеоконференцію потрібно зробити декілька кроків.
Відеоконференцзв’язок з судом: як запланувати конференцію, інструкція
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Державне підприємство «Інформаційні судові системи» оприлюднило роз’яснення для секретарів судових засідань щодо створення запланованої відеоконференції (ВКЗ).

Для створення запланованої конференції необхідно обрати пункт меню «Створити планову конференцію».

У спливаючому вікні обрати «Тип конференції» (Відеоконференція або Lite конференція), заповнити поле «Короткий опис», зазначити відповідні дату та час початку і закінчення конференції, встановити, за необхідності, позначку «Онлайн трансляція». Перевірити внесену інформацію та натиснути кнопку «Зберегти».  

Раніше пояснили питання надання організатором конференції доступу до відеозаписів. 

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