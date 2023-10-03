Відеоконференцзв’язок з судом: як запланувати конференцію, інструкція

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» оприлюднило роз’яснення для секретарів судових засідань щодо створення запланованої відеоконференції (ВКЗ).
Для створення запланованої конференції необхідно обрати пункт меню «Створити планову конференцію».
У спливаючому вікні обрати «Тип конференції» (Відеоконференція або Lite конференція), заповнити поле «Короткий опис», зазначити відповідні дату та час початку і закінчення конференції, встановити, за необхідності, позначку «Онлайн трансляція». Перевірити внесену інформацію та натиснути кнопку «Зберегти».
Раніше пояснили питання надання організатором конференції доступу до відеозаписів.
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