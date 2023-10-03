Відеоконференцзв’язок з судом: як запланувати конференцію, інструкція

Щоб запланувати відеоконференцію потрібно зробити декілька кроків.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» оприлюднило роз’яснення для секретарів судових засідань щодо створення запланованої відеоконференції (ВКЗ).

Для створення запланованої конференції необхідно обрати пункт меню «Створити планову конференцію».

У спливаючому вікні обрати «Тип конференції» (Відеоконференція або Lite конференція), заповнити поле «Короткий опис», зазначити відповідні дату та час початку і закінчення конференції, встановити, за необхідності, позначку «Онлайн трансляція». Перевірити внесену інформацію та натиснути кнопку «Зберегти».

Раніше пояснили питання надання організатором конференції доступу до відеозаписів.

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