США і Данія об’єдналися для зміцнення кібербезпеки критично важливої інфраструктури України

Данія планує інвестувати у проєкт USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» 2,8 млн доларів.

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Сполучені Штати Америки та Данія оголосили про партнерство з метою зменшення вразливості та підвищення стійкості критичної інфраструктури України перед кіберзагрозами. Ця ініціатива буде реалізовуватися через Проєкт USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України». Данія планує інвестувати у цей проєкт 2,8 мільйони доларів США. Про це повідомило Посольство США в Україні.

«В Україні існує величезна потреба в побудові більш стійкої цифрової інфраструктури. росія використовує кібератаки, щоб порушити роботу критичної інфраструктури та тим самим підривати довіру до влади. Ось чому в тісній співпраці зі США ми виділяємо 20 мільйонів крон (2,8 млн дол.) на кібербезпеку України», – заявив Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке.

Посол США в Україні Бріджит Брінк зауважила, що розширення можливостей України у сфері кібербезпеки є критично важливим для забезпечення захисту органів влади та об'єктів критичної інфраструктури від численних кібератак, спрямованих Росією проти України.

«Вітаю рішення Данії інвестувати 2,8 млн дол. у проєкт USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» та сподіваюсь на нашу плідну співпрацю, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії у кіберпросторі», – сказала Бріджит Брінк.

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