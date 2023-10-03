Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Виконання певного закону може уповільнюватися недоліками цього закону в частині закріплення порядку та умов притягнення до відповідальності, - Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно того, що перешкодою для належного виконання законодавства може бути недосконалість нормативного регулювання, яке встановлює підстави та порядок притягнення до відповідальності (lex imperfecta).

Суддю підвела під кримінальну відповідальність колишня помічник судді, хоча суддя все ж встиг знищити гроші

Подробиці затримання судді Комінтернівського райсуду Одеської області Павла Доброва.

Що відбувається з оголошеними та потенційними конкурсами на посади суддів – позиція ВККС

У Вищий кваліфікаційній комісії суддів повідомили, що одночасно можуть проводити не більше трьох конкурсів, але є питання з їх фінансуванням.

Для певних держорганів скасують обов’язок реєструватися в Електронному суді і вказувати ідентифікаційний код у заявах до суду, бо ВП ВС залишила без руху скаргу Апарату парламенту

Після того, як Велика Палата Верховного Суду залишила без руху апеляційну скаргу представника Верховної Ради, у «Слузі народу» вирішили поправити закон про обов’язкову реєстрацію певних держорганів в Електронному суді та скасувати для них обов’язок вказання ідентифікаційного коду.

Нового голову Служби судової охорони призначать 12 жовтня

Доповідати буде особисто голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

  1. Суд інфо

ВРП відсторонила від здійснення правосуддя суддю Світлану Федорець, яка виправдовувала напад рф на Україну

10:50, 3 жовтня 2023
Суддю Світлану Федорець відсторонили від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.
ВРП відсторонила від здійснення правосуддя суддю Світлану Федорець, яка виправдовувала напад рф на Україну
Фото: ОГП
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У вівторок, 3 жовтня, Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя суддю Якимівського районного суду Запорізької області Світлану Федорець, відряджену до Звенигородського районного суду Черкаської області, у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження. Про це повідомила пресслужба ВРП.

Раніше ми писали, що прокурори Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно судді з Черкаської області Світлану Федорець, яка виправдовувала агресію рф проти України. Обіймаючи адміністративну посаду голови суду та будучи суддею, вона як службова особа в спілкуванні з іншими громадянами неодноразово виправдовувала агресію рф проти України, розпочату в 2014 році. Також вона визнавала правомірною тимчасову окупацію частини території України. А ще поширювала російські наративи щодо військового вторгнення рф в Україну та переконувала у них співрозмовників.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» детально розповідала про справу судді Світлани Федорець, яку допомогли задокументувати колеги. 

Також ми писали, що Вища рада правосуддя надала згоду на утримання Федорець під вартою.

6 липня їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду
  • Олександр Дзюба
    Олександр Дзюба
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва