ВРП відсторонила від здійснення правосуддя суддю Світлану Федорець, яка виправдовувала напад рф на Україну

Суддю Світлану Федорець відсторонили від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.

Фото: ОГП

У вівторок, 3 жовтня, Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя суддю Якимівського районного суду Запорізької області Світлану Федорець, відряджену до Звенигородського районного суду Черкаської області, у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження. Про це повідомила пресслужба ВРП.

Раніше ми писали, що прокурори Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно судді з Черкаської області Світлану Федорець, яка виправдовувала агресію рф проти України. Обіймаючи адміністративну посаду голови суду та будучи суддею, вона як службова особа в спілкуванні з іншими громадянами неодноразово виправдовувала агресію рф проти України, розпочату в 2014 році. Також вона визнавала правомірною тимчасову окупацію частини території України. А ще поширювала російські наративи щодо військового вторгнення рф в Україну та переконувала у них співрозмовників.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» детально розповідала про справу судді Світлани Федорець, яку допомогли задокументувати колеги.

Також ми писали, що Вища рада правосуддя надала згоду на утримання Федорець під вартою.

6 липня їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.