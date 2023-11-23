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  1. В Україні

На Миколаївщині затримали експоліцейського, який шпигував за ЗСУ на користь росії

11:59, 23 листопада 2023
Колишній правоохоронець працював на російську фсб та доносив інформацію про розташування ЗСУ на півдні країни.
На Миколаївщині затримали експоліцейського, який шпигував за ЗСУ на користь росії
Джерело фото: СБУ
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На Миколаївщині викрили ще одного агента російської федерації. Колишній правоохоронець, що був звільнений з Національної поліції в березні 2023 року працював на російську федеральну службу безпеки та передавав інформацію про розташування та переміщення Збройних Сил України у Миколаївській та Одеській областях, –повідомили в СБУ.

За даними слідства, мешканець Миколаєва перебував у тимчасово окупованому Криму з 2016 по 2020 рік, куди його регулярно відправляли для співпраці російські спецслужби. Йому було доручено повернутися на материкову Україну та зайняти певну посаду в одному з підрозділів Національної поліції.

Працюючи у поліції, він не лише надавав російській фсб військову інформацію, а й проводив підривну роботу проти України. Встановлено, що агент передавав українським захисникам недостовірну інформацію щодо руху ворожої військової техніки.

Хоча його відсторонили від правоохоронних органів через ДТП у нетверезому стані, він продовжував працювати на користь росії.

Співробітники СБУ стежили за діями російського агента, задокументували його злочинну діяльність, після чого затримали його.

Під час розслідування встановлено, що для взаємодії з ворогом він користувався «зв'язками», одним з яких виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв, більш відомий під псевдонімом «Лохматий», що проживає в тимчасово окупованому Донецьку та співпрацює з фсю.

У затриманого було вилучено мобільний телефон, яким він користувався для взаємодії з ворогом. За наявності доказів йому повідомлено про підозру, і йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила діяльність однієї з численних мереж російських агентів під Миколаєвом. До неї входило 13 інформаторів. Інформатори передавали до фсб через посередника прокремлівського блогера Сергія Лебедєва.

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