Съезд ученых-юристов избирает члена Высшего совета правосудия: текстовая и онлайн-трансляция

На единственную вакантную должность члена ВСП по квоте съезда ученых-юристов претендуют шесть кандидатов из Киева, Харькова и Черновцов.

Съезд представителей юридических вузов и научных учреждений 16 ноября 2023 попытается избрать своего представителя на единую вакантную должность по квоте ученых-юристов.

Этический совет 23 октября определил, что за должность члена ВСП могут претендовать шесть кандидатов:

КВАША Оксана Александровна – профессор, ученый секретарь Института государства и права им. Корецкого. Кандидат специализируется на вопросах уголовного права и криминологии.

РОЖНОВ Олег Викторович – доцент кафедры гражданской юстиции и адвокатуры Национального юридического университета им. Я. Мудрого. Это уже вторая попытка кандидата стать членом Совета правосудия.

КОРОЛЬ Владимир Иванович – заведующий отделом международного частного права и правовых проблем евроинтеграции Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства им. акад. Ф. Бурчака Национальной академии правовых наук.

КОВБАС Игорь Васильевич – доцент кафедры публичного права юридического факультета Черновицкого национального университета им. Ю. Федьковича. Специалист по административному праву, проблемам публичных услуг, деятельности нотариата. По совместительству, кандидат работает юрисконсультом Черновицкой областной организации политической партии «Слуга народа».

НАЗАРОВ Иван Владимирович – заместитель председателя временного состава Национального агентства по качеству высшего образования, главный научный сотрудник отдела обеспечения интеграции академической и университетской правовой науки и развития юридического образования Киевского регионального центра Национальной академии правовых наук. Специализируется на проблемах судопроизводства, адвокатуры, правоохранительных органов. Это уже вторая попытка кандидата стать членом Совета правосудия.

ДАВИДОВИЧ Ирина Игоревна – доцент кафедры уголовно-правовой политики и уголовного права Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Т. Шевченко. Кандидат специализируется на проблемах уголовного права.

Съезд проходит в здании столичного Государственного торгово-экономического университета (ГТЭУ).

Напомним, что 2 июня предыдущий Съезд представителей юридических вузов и научных учреждений не смог избрать своего представителя в состав Высшего совета правосудия.

ПРАВО ТВ ведет онлайн-трансляцию.

13.26. Головуючий на з'їзді Анатолій Мазаракі повідомив, що на з'їзді присутні вже 110 делегатів від усіх 58 вищих навчальних закладів та наукових установ, які мають право делегувати своїх представників на з'їзд.

На минулому з'їзді у червні, як зазначив головуючий, з явкою делегатів були проблеми.

13.24. Заступник голови ВРП Дмитро Лук'янов закликав делегатів з'їзду обрати найбільш достойного кандидата.

Також він зазначив, що дієздатна ВРП - це вимога європейських та американських партнерів України.

13.10. З'iзд науковців-правників розпочав роботу

Головує на з'їзді ректор Державного торговельного-економічного універсетету Анатолій Мазаракі.

Секретар з'їзду - проректор з наукової роботи Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого Дмитро Лученко (проти обрання Д. Лученко секретарем проголосували два делегати).

Для участі у работі з'їзду зареєструвася 103 делегати з 116 обраних.

Також на з'їзді присутні - заступник голови ВРП Дмитро Лук'янов, члени ВРП Роман Маселко та Микола Мороз

Автор: Вячеслав Хрипун

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