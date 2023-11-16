Апелляционная палата ВАКС закрыла дело в отношении депутата Герасимова о недекларировании имения в Испании

Депутата окончательно освободили от ответственности по делу о недостоверном декларировании.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство в отношении народного депутата Артура Герасимова, обвиняемого в недекларировании имения в Испании. Депутата окончательно освободили от ответственности из-за истечения сроков давности, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В САП традиционно не называют фамилию депутата, но известно, что речь идет о нардепе от фракции «Европейская Солидарность» А. Герасимове.

Как напоминается, 17 августа ВАКС признал его виновным во внесении заведомо недостоверных данных в ежегодную декларацию. Суд назначил штраф в размере 51 тысяч гривен с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти в органах государственной власти сроком на 1 год. Вместе с тем, суд освоободил депутата от наказания в связи с истечением сроков давности.

15 ноября Апелляционная палата ВАКС отменила приговор и освободила депутата от уголовной ответственности. САП указывает, что пока рассматривали апелляционные жалобы сторон, срок давности привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины истек.

Основанием для закрытия производства стало ходатайство народного депутата и его защитников, а также их отказ воспользоваться правом на полное судебное разбирательство, в ходе которого суд должен установить виновность или невиновность личности.

Указанное основание позволяет суду в более упрощенной форме завершить уголовное производство, в случае согласия лица на его завершение без использования своих прав на доказательство своей невиновности в совершении инкриминируемого уголовного преступления.

Вместе с тем указанное основание освобождения лица от уголовной ответственности не является реабилитирующим, отметили в САП.

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