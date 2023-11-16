россия может спровоцировать войну на Балканах, — Зеленский

По словам Президента, страна-агрессор будет вкладываться в то, чтобы страны Балканского полуострова снова воевали друг с другом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия может спровоцировать новую войну на Балканах. Об этом глава государства отметил во время разговора с представителями африканских СМИ, передает ОП.

«Мы получаем информацию. У россии длинный план. Ближний Восток, вторым отвлечением внимания будут Балканы, по крайней мере, если страны мира, партнеры, сейчас ничего не сделают, там будет новый взрыв. И снова, это не новая история. В их отношениях кризис и он давно», – отметил Президент.

По словам Зеленского, страна-агрессор будет вкладываться в то, чтобы страны Балканского полуострова снова воевали друг с другом.

Глава государства отметил, что россии нужно это, чтобы рассеять внимание Запада разными вызовами.

В частности, в страны Балканского полуострова входят Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Косово (частично признанная страна), Сербия, Северная Македония, Румыния, Словения, Турция, Хорватия и Черногория.

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