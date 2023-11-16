Оккупант получил подозрение в расстреле авто с гражданскими при эвакуации на Черниговщине

В результате обстрела авто один человек погиб, другой - получил ранения.

Фото: Черниговская областная прокуратура

Российский оккупант, в марте прошлого года расстрелявший автомобиль с гражданскими в Черниговской области, получил подозрение. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, в марте 2022 года, пытаясь выехать в более безопасное место, восемь гражданских жителей Прилукского района, среди которых трое детей, на автомобилях Skoda Superb и Renault Megane направлялись из Нежинского района в сторону г. Ичня Прилукского района.

На дороге между селами Ивангород и Крупичполе навстречу гражданским автомобилям двигались военнослужащие России, в том числе подозреваемый, на двух бронированных машинах типа "Тигр". Оккупанты беспричинно обстреляли их из автоматов и пулемета, хотя угрозы для них от гражданских никакой не было.

В результате обстрела водитель автомобиля "Skoda Superb" погиб, его пассажир получил ранения. Остальные люди не пострадали.

Кроме того, подозреваемый вместе с сообщником уничтожили автомобиль "Skoda Superb", произведя в дальнейшем выстрелы в его газовый баллон.

Находясь на месте, оккупант по телефону доложил командиру о том, что им удалось расстрелять только один автомобиль и водитель.

В настоящее время принимаются меры по идентификации этого командира, а также других причастных военных РФ.

Оккупанту сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленными убийствами, совершенном группой лиц.

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