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Окупант отримав підозру в розстрілі авто із цивільними при евакуації на Чернігівщині

18:48, 16 листопада 2023
Внаслідок обстрілу авто одна людина загинула, інша - отримала поранення.
Окупант отримав підозру в розстрілі авто із цивільними при евакуації на Чернігівщині
Фото: Чернігівська обласна прокуратура
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Російський окупант, який у березні минулого року розстріляв автомобіль з цивільними у Чернігівській області, отримав підозру. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у березні 2022 року, намагаючись виїхати в більш безпечне місце, вісім цивільних мешканців Прилуцького району, серед яких троє дітей, на автомобілях "Skoda Superb" та "Renault Megane" прямували з Ніжинського району в сторону м. Ічня Прилуцького району.

На дорозі між селами Івангород та Крупичполе назустріч цивільним автомобілям рухались військовослужбовці рф, у тому числі підозрюваний, на двох броньованих машинах типу "Тигр". Окупанти безпричинно обстріляли їх з автоматів та кулемету, хоча загрози для них від цивільних ніякої не було. 

Внаслідок обстрілу водій автомобіля "Skoda Superb" загинув, його пасажир отримав поранення. Інші люди не постраждали.

Крім того, підозрюваний разом зі спільником знищили автомобіль "Skoda Superb", здійснивши надалі постріли в його газовий балон.

Перебуваючи на місці, окупант по телефону доповів командиру про те, що їм вдалось розстріляти лише одну автівку та водія.

Наразі вживаються заходи щодо ідентифікації цього командира, а також інших причетних військових рф.

Окупанту повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисними вбивствами, вчиненого групою осіб. 

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