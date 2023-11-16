У КМДА створили робочу групу з опрацювання переліку пам’яток культурної спадщини

Група сфокусувалась на розгляді 23 будівель за наданим МКІП переліком.

У Київській міській державній адміністрації створили робочу групу з опрацювання переліку пам’яток культурної спадщини. Йдеться про ті пам’ятки, що занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України і підпадають під дію Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Про це повідомили у КМДА.

Мета робочої групи – напрацювати заходи з проведення додаткових досліджень будівель, занесених до Реєстру, щодо можливої зміни їх назви або виду.

«Сфокусувались на розгляді 23 будівель за наданим Міністерством культури та інформаційної політики України переліком. Також визначили список об’єктів, на які необхідно розробити нову облікову документацію для позбавлення в їхніх назвах символів «русского мира» та маркерів країни-агресора. Із них 10 будівель вирішено залишити в Реєстрі без змін», - пояснили у КМДА.

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