Молдова тимчасово зупинила пропуск агропродуктів з України на одному з контрольних пунктів

Молдова тимчасово не пропускатиме агропродукцію на пункті пропуску «Могилів-Подільський – Отач».

На пункті пропуску автомобільного сполучення «Могилів-Подільський – Отач» Молдова тимчасово зупинила процес пропуску агропродуктів у напрямку «вʼїзд в Республіку Молдова». Причиною сала через відсутність співробітників Національного агентства з безпеки харчових продуктів Республіки Молдова у вказаному пункті пропуску, – повідомляє Державна митна служба України.

Однак, відповідно до оголошення, планується створення тимчасового прикордонного інспекційного пункту «Отач — Могилів-Подільський». Цей пункт матиме аналогічні повноваження постійних прикордонних інспекційних постів, проте його функціональність буде обмежена пропуском лише одного виду товару — «свіже пастеризоване молоко». Режим роботи цього тимчасового пункту буде з 8:00 до 17:00 з понеділка по пʼятницю.

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