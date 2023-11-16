Молдова временно остановила пропуск агропродуктов из Украины на одном из контрольных пунктов

Молдова временно не будет пропускать агропродукцию на пункте пропуска "Могилев-Подольский - Отач".

На пункте пропуска автомобильного сообщения "Могилев-Подольский - Отач" Молдова временно остановила процесс пропуска агропродуктов в направлении "въезд в Республику Молдова". Причиной сала из-за отсутствия сотрудников Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова в указанном пункте пропуска, - сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Однако, согласно объявлению, планируется создание временного пограничного инспекционного пункта "Отач - Могилев-Подольский". Этот пункт будет иметь аналогичные полномочия постоянных пограничных инспекционных постов, однако его функциональность будет ограничена пропуском только одного вида товара - "свежее пастеризованное молоко". Режим работы этого временного пункта будет с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.

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