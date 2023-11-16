Иран дал понять ХАМАСу, что не будет вступать в прямую войну с Израилем — СМИ

Власти Ирана предупредили руководство палестинского движения ХАМАС, что не будет вступать в прямую войну с Израилем.

Иран предупредил руководство палестинского движения ХАМАС, что не будет вступать в прямую войну с Израилем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что такая позиция была озвучена на состоявшейся в начале ноября встрече верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и главы ХАМАС Исмаила Хании.

Источники говорят, что на это не в последнюю очередь повлияла неосведомленность Ирана в планах ХАМАС напасть на Израиль 7 октября. Пока Иран готов лишь «нравственно» поддерживать движение.

Также Хаменеи будто бы просил Ханию «заставить замолчать» тех в ХАМАС, кто призывает Иран и ливанскую «Хезбаллу» начать полномасштабную войну с Израилем.

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