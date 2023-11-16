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  1. В Украине

В Украине открыли сведения о регистрации специального имущественного права

12:00, 16 ноября 2023
Информацию о строительстве и проектной документации можно получить на портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства.
В Украине открыли сведения о регистрации специального имущественного права
Источник фото: auc.org.ua
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На портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССБ) теперь доступны все необходимые сведения о регистрации специального имущественного права (СМП). Это означает, что каждый гражданин сможет получить доступ к информации об объектах недвижимости, включая будущие объекты недвижимости (МОНы) и объекты незавершенного строительства (ОНС). Об этом рассказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, на портале теперь можно найти информацию о наличии прав на строительство, проектную документацию, градостроительные условия и ограничения.

Эти изменения являются результатом реализации законопроекта №5091, принятого Верховной Радой и подписанного Президентом. Этот закон устанавливает предохранители, защищающие инвесторов, которые вкладывают деньги в строительство квартир, от недобросовестных застройщиков и обеспечивает прозрачность рынка первичного жилья.

Теперь на портале можно найти сведения об ОНС и МОНах, такие как договоры по организации и финансированию строительства, информацию об определении гарантийной доли и распределении прав, а также заявления о регистрации имущественного права в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (ГРРП).

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