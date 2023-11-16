В Україні відкрили відомості щодо реєстрації спеціального майнового права

Інформацію про будівництво та проектну документацію можна отримати на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Джерело фото: auc.org.ua

На порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) тепер доступні всі необхідні відомості щодо реєстрації спеціального майнового права (СМП). Це означає, що кожен громадянин зможе отримати доступ до інформації про об'єкти нерухомості, включаючи майбутні об'єкти нерухомості (МОНи) та об'єкти незавершеного будівництва (ОНБ). Про це розповіла голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, на порталі тепер можна знайти інформацію щодо наявності прав на будівництво, проектну документацію, містобудівні умови та обмеження.

Ці зміни є результатом реалізації законопроєкту №5091, прийнятого Верховною Радою та підписаного Президентом. Цей закон встановлює запобіжники, що захищають інвесторів, які вкладають гроші в будівництво квартир, від недобросовісних забудовників та забезпечує прозорість ринку первинного житла.

Тепер на порталі можна знайти відомості про ОНБ та МОНи, такі як договори щодо організації та фінансування будівництва, інформацію про визначення гарантійної частки та розподіл прав, а також заяви про реєстрацію майнового права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

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