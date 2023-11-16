НАЗК склало протокол на очільника Конституційного Суду Сергія Головатого за те, що той не відповів їм на запит

НАЗК склало протоколи про адміністративне правопорушення щодо в. о. Голови Конституційного Суду України Сергія Головатого та керівника секретаріату КСУ Віктора Бесчастного.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомляє, що склало протоколи про адміністративне правопорушення стосовно в. о. Голови Конституційного Суду України Сергія Головатого та керівника секретаріату КСУ Віктора Бесчастного.

При цьому суть претензій у НАЗК не конкретизували, лише зазначивши, що «перевіряється інформація з отриманого повідомлення щодо здійснення суддею дій в умовах реального конфлікту інтересів».

«Для її підтвердження чи спростування НАЗК направило до КСУ запит з вимогою надати копії відповідних документів. Проте керівник секретаріату КСУ відмовився надати запитувані документи.

У зв’язку з цим НАЗК внесло в.о. Голови КСУ Сергію Головатому обов’язковий до виконання припис, який також був проігнорований. Натомість Національне агентство отримало лист від КСУ про оскарження припису в адміністративному суді. На сьогодні інформація щодо відкриття судом провадження за цим позовом та прийняття рішень щодо зупинення виконання припису відсутня», зазначили у НАЗК.

Там додали, що «за схожих обставин на запити Національного агентства у 2019-2020 роках (у межах заходів, які не стосувались Сергія Головатого) КСУ надавав подібні документи. При цьому такі документи надавались листами, зокрема, за підписом Сергія Головатого».

Агентство додає, що ненадання інформації на запит НАЗК, а також не виконання вимог, викладених у приписі, є правопорушенням, пов’язаним з корупцією. Відповідальність за це передбачено ст. 188-46 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі на розгляді у в.о. Голови КСУ перебуває повторний припис, внесений НАЗК згідно з вимогами Порядку внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції.

НАЗК попереджає, що у випадку, якщо суд визнає Сергія Головатого винним у вчиненні зазначеного правопорушення, відомості про нього будуть внесені до Єдиного державного реєстру осіб, що вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

Автор: Наталя Мамченко

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