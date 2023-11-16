НАПК составило протокол на главу Конституционного Суда Сергея Головатого за то, что тот не ответил им на запрос

НАПК составило протоколы об административном правонарушении по и. о. председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого и руководителя Секретариата КСУ Виктора Бесчастного.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщает, что составило протоколы об административном правонарушении в отношении и. о. Председателя Конституционного суда Украины Сергея Головатого и руководителя секретариата КСУ Виктора Бесчастного.

При этом суть претензий в НАПК не конкретизировали, лишь отметив, что «проверяется информация из полученного сообщения о совершении судьей действий в условиях реального конфликта интересов».

«Для ее подтверждения или опровержения НАПК направило в КСУ запрос с требованием предоставить копии соответствующих документов. Однако руководитель секретариата КСУ отказался предоставить запрашиваемые документы.

В связи с этим НАПК внесло и. о. Председателю КСУ Сергею Головатому обязательное к выполнению предписание, которое также было проигнорировано. Национальное агентство получило письмо от КСУ об обжаловании предписания в административном суде. На сегодняшний день информация об открытии судом производства по этому иску и принятию решений по остановке выполнения предписания отсутствует», отметили в НАПК.

Там добавили, что «при схожих обстоятельствах по запросам Национального агентства в 2019-2020 годах (в рамках мероприятий, не касавшихся Сергея Головатого) КСУ предоставлял подобные документы. При этом такие документы предоставлялись письмами, в частности, за подписью Сергея Головатого».

Агентство добавляет, что непредоставление информации по запросу НАПК, а также не выполнение требований, изложенных в предписании, является правонарушением, связанным с коррупцией. Ответственность за это предусмотрена ст. 188-46 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На рассмотрении в и. о. Председателя КСУ находится повторное предписание, внесенное НАПК согласно требованиям Порядка внесения предписаний Национальным агентством по предотвращению коррупции.

НАПК предупреждает, что в случае, если суд признает Сергея Головатого виновным в совершении указанного правонарушения, сведения о нем будут внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Автор: Наталья Мамченко

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