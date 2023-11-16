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НАПК составило протокол на главу Конституционного Суда Сергея Головатого за то, что тот не ответил им на запрос

11:38, 16 ноября 2023
НАПК составило протоколы об административном правонарушении по и. о. председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого и руководителя Секретариата КСУ Виктора Бесчастного.
НАПК составило протокол на главу Конституционного Суда Сергея Головатого за то, что тот не ответил им на запрос
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщает, что составило протоколы об административном правонарушении в отношении и. о. Председателя Конституционного суда Украины Сергея Головатого и руководителя секретариата КСУ Виктора Бесчастного.

При этом суть претензий в НАПК не конкретизировали, лишь отметив, что «проверяется информация из полученного сообщения о совершении судьей действий в условиях реального конфликта интересов».

«Для ее подтверждения или опровержения НАПК направило в КСУ запрос с требованием предоставить копии соответствующих документов. Однако руководитель секретариата КСУ отказался предоставить запрашиваемые документы.

В связи с этим НАПК внесло и. о. Председателю КСУ Сергею Головатому обязательное к выполнению предписание, которое также было проигнорировано. Национальное агентство получило письмо от КСУ об обжаловании предписания в административном суде. На сегодняшний день информация об открытии судом производства по этому иску и принятию решений по остановке выполнения предписания отсутствует», отметили в НАПК.

Там добавили, что «при схожих обстоятельствах по запросам Национального агентства в 2019-2020 годах (в рамках мероприятий, не касавшихся Сергея Головатого) КСУ предоставлял подобные документы. При этом такие документы предоставлялись письмами, в частности, за подписью Сергея Головатого».

Агентство добавляет, что непредоставление информации по запросу НАПК, а также не выполнение требований, изложенных в предписании, является правонарушением, связанным с коррупцией. Ответственность за это предусмотрена ст. 188-46 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На рассмотрении в и. о. Председателя КСУ находится повторное предписание, внесенное НАПК согласно требованиям Порядка внесения предписаний Национальным агентством по предотвращению коррупции.

НАПК предупреждает, что в случае, если суд признает Сергея Головатого виновным в совершении указанного правонарушения, сведения о нем будут внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Автор: Наталья Мамченко

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