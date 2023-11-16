Как российские хакеры пытаются взломать аккаунты украинцев в Signal, – рассказали в ВСУ

Российские хакеры имитируют процессы безопасности, чтобы получить доступ к аккаунтам украинцев.

Источник фото: Signal

Пресс-служба Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины рассказала о попытках российских хакеров получить доступ к аккаунтам украинских военнослужащих в мессенджере Signal, который считается одним из самых защищенных от российских вмешательств.

"Многие военнослужащие пользуются сегодня наиболее защищенным от русни мессенджером Signal. Но и здесь враг или другие злоумышленники пытаются получить доступ к вашему гаджету, персональным данным и, казалось бы, конфиденциальным перепискам", - говорится в сообщении.

Представители Воздушных Сил призывают пользователей SIGNAL быть осторожными, поскольку неизвестные лица пытаются максимально имитировать процессы безопасности, чтобы получить доступ к аккаунтам. Также в военной структуре отметили важность внимательности и предотвращении отправки личной информации или конфиденциальных данных неизвестным лицам.

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