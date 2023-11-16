Як російські хакери намагаються зламати акаунти українців у Signal, – розповіли в ЗСУ

Російські хакери імітують процеси безпеки, щоб отримати доступ до акаунтів українців.

Джерело фото: Signal

Пресслужба Повітряних Сил Збройних Сил України розповіла про спроби російських хакерів отримати доступ до акаунтів українських військовослужбовців у месенджері Signal, який вважається одним із найбільш захищених від російських втручань.

«Чимало військовослужбовців користуються сьогодні найбільш захищеним від русні месенджером Signal. Але і тут ворог чи інші зловмисники намагаються отримати доступ до вашого ґаджета, персональних даних і, здавалося б, конфіденційних переписок», – йдеться у повідомленні.

Представники Повітряних Сил закликають користувачів SIGNAL бути обережними, оскільки невідомі особи намагаються максимально імітувати процеси безпеки, щоб отримати доступ до акаунтів. Також у військовій структурі наголосили на важливості уважності та запобіганні надсиланню особистої інформації чи конфіденційних даних невідомим особам.

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