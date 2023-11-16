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Для громадян – від 8500 грн, для бізнесу – від 51 тисяч грн: за порушення комендантської години введуть штрафи та зможуть застосовувати адміністративне затримання

Пропозиція законодавців запровадити адміністративне затримання для порушників комендантської години та розмір штрафів до 340 тисяч грн викликали критику експертів.

З’їзд науковців-правників обрав Оксану Квашу членом Вищої ради правосуддя

Науковці визначилися із членом Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

З'їзд науковців з першого разу не обрав члена ВРП, - буде другий тур з двома фіналістами

До другого туру на посаду члена Вищої ради правосуддя вийшли два кандидати: Оксана Кваша та Іван Назаров.

З’їзд науковців-правників обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн-трансляція

На єдину вакантну посаду члена ВРП по квоті з’їзду науковців-правників претендують шість кандидатів з Києва, Харкова та Чернівців.

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Як російські хакери намагаються зламати акаунти українців у Signal, – розповіли в ЗСУ

14:27, 16 листопада 2023
Російські хакери імітують процеси безпеки, щоб отримати доступ до акаунтів українців.
Як російські хакери намагаються зламати акаунти українців у Signal, – розповіли в ЗСУ
Джерело фото: Signal
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Пресслужба Повітряних Сил Збройних Сил України розповіла про спроби російських хакерів отримати доступ до акаунтів українських військовослужбовців у месенджері Signal, який вважається одним із найбільш захищених від російських втручань.

«Чимало військовослужбовців користуються сьогодні найбільш захищеним від русні месенджером Signal. Але і тут ворог чи інші зловмисники намагаються отримати доступ до вашого ґаджета, персональних даних і, здавалося б, конфіденційних переписок», – йдеться у повідомленні.

Представники Повітряних Сил закликають користувачів SIGNAL бути обережними, оскільки невідомі особи намагаються максимально імітувати процеси безпеки, щоб отримати доступ до акаунтів. Також у військовій структурі наголосили на важливості уважності та запобіганні надсиланню особистої інформації чи конфіденційних даних невідомим особам.

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