Іран дав зрозуміти ХАМАСу, що не вступатиме у пряму війну з Ізраїлем, — ЗМІ

Влада Ірану попередила керівництво палестинського руху ХАМАС, що не буде вступати у пряму війну з Ізраїлем.

Іран попередила керівництво палестинського руху ХАМАС, що не буде вступати у пряму війну з Ізраїлем. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що така позиція була озвучена на зустрічі верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та голови ХАМАС Ісмаїла Ханії, що відбулася на початку листопада.

Джерела кажуть, що на це не в останню чергу вплинула необізнаність Ірану у планах ХАМАС напасти на Ізраїль 7 жовтня. Поки Іран готовий лише «морально» підтримувати рух.

Також Хаменеї нібто просив Ханію «змусити замовкнути» тих у ХАМАС, хто закликає Іран та ліванську «Хезбаллу» розпочати повномасштабну війну з Ізраїлем.

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