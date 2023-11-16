В КГГА создали рабочую группу по обработке перечня памяток культурного наследия

Группа сфокусировалась на рассмотрении 23 зданий по предоставленному МКИП списком.

В Киевской городской государственной администрации создали рабочую группу по обработке перечня памяток культурного наследия. Речь идет о тех памятках, которые занесены в Государственный реестр недвижимых памяток Украины и подпадают под действие Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизацию топонимии».

Об этом сообщили в КГГА.

Цель рабочей группы – выработать мероприятия по проведению дополнительных исследований зданий, занесенных в Реестр, относительно возможного изменения их названия или вида.

«Сфокусировались на рассмотрении 23 зданий по предоставленному Министерством культуры и информационной политики Украины списком. Также определили список объектов, на которые необходимо разработать новую учетную документацию для лишения в их названиях символов «русского мира» и маркеров страны-агрессора. Из них 10 зданий решено оставить в Реестре без изменений», – пояснили в КГГА.

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