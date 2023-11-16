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росія може спровокувати війну на Балканах, —Зеленський

12:24, 16 листопада 2023
За словами Президента, країна-агресор вкладатиметься в те, аби країни Балканського півострова знову воювали одна з одною.
росія може спровокувати війну на Балканах, —Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія може спровокувати нову війну на Балканах. Про це глава держави зазначив під час розмови з представниками африканських медіа, передає ОП.

«Ми отримуємо інформацію. У росії довгий план. Близький Схід, другим відволіканням уваги будуть Балкани, принаймні якщо країни світу, партнери, зараз нічого не зроблять, там буде новий вибух. І знову, це не нова історія. У їхніх стосунках криза і вона є давно», – зазначив Президент.

За словами Зеленського, країна-агресор вкладатиметься в те, аби країни Балканського півострова знову воювали одна з одною.

Глава держави ззауважив, що росії потрібно це, аби розпорошити увагу Заходу різними викликами.

Зокрема, до країн Балканського півострова входять Албанія, Болгарія, Боснія та Герцеговина, Греція, Косово (частково визнана країна), Сербія, Північна Македонія, Румунія, Словенія, Туреччина, Хорватія та Чорногорія.

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