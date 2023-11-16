Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З’їзд науковців-правників обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн-трансляція

На єдину вакантну посаду члена ВРП по квоті з’їзду науковців-правників претендують шість кандидатів з Києва, Харкова та Чернівців.

НАЗК склало протокол на очільника Конституційного Суду Сергія Головатого за те, що той не відповів їм на запит

НАЗК склало протоколи про адміністративне правопорушення щодо в. о. Голови Конституційного Суду України Сергія Головатого та керівника секретаріату КСУ Віктора Бесчастного.

Денис Малюська пояснив, чому варто повернутися до перевірок підстав набуття посадовцями статків до потрапляння на державну посаду

Спочатку парламент ухвалив норму про заборону перевірки підстав набуття посадовцями квартир, авто та грошей до призначення на посаду, а Єврокомісія це не оцінила, - тепер доведеться вносити зміни, але депутати вважають, що це блокуватиме можливості кадрового оновлення держапарату.

Директор ТОВ хотів звільнитися, але загальні збори товариства заяву не розглядали, — ВП ВС вирішила, до якої юрисдикції належить спір

Припинення повноважень одноосібного виконавчого органу ТОВ у разі подання директором заяви про розірвання трудового договору: ВП ВС відступила від висновків Верховного Суду щодо юрисдикції спору.

Адвокат заблокував нарадчу кімнату судді, а потім спробував туди прорватися

Суддя у відповідь видалив адвоката із зали судового засідання.

  1. В Україні

Апеляційна палата ВАКС закрила справу щодо депутата Герасимова про недекларування маєтку в Іспанії

12:22, 16 листопада 2023
Депутата остаточно звільнили від відповідальності у справі про недостовірне декларування.
Апеляційна палата ВАКС закрила справу щодо депутата Герасимова про недекларування маєтку в Іспанії
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження щодо народного депутата Артура Герасимова, якого звинувачували у недекларування маєтку в Іспанії. Депутата остаточно звільнили від відповідальності через сплив строків давності, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У САП традиційно не називають прізвище депутата, але відомо, що йдеться про нардепа від фракції «Європейська Солідарність» А. Герасимова.

Як нагадується, 17 серпня ВАКС визнав його винним у внесенні завідомо недостовірних даних до щорічної декларації. Суд призначив штраф у розмірі 51 тисяча гривень з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій представника влади в органах державної влади строком на 1 рік. Разом з тим, суд звільнив депутата від покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

15 листопада Апеляційна палата ВАКС скасувала цей вирок та звільнила депутата від кримінальної відповідальності. САП вказує, що поки розглядали апеляційні скарги сторін, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 366-2 КК України сплив. 

Підставою для закриття провадження стало клопотання народного депутата та його захисників, а також їхня відмова скористатись правом на повний судовий розгляд, у ході якого суд має встановити винуватість або невинуватість особи.

Зазначена підстава дозволяє суду в більш спрощеній формі завершити кримінальне провадження, у разі згоди особи на його завершення без використання своїх прав на доведення своєї невинуватості у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

Разом з тим вказана підстава звільнення особи від кримінальної відповідальності не є реабілітуючою, зазначили у САП. 

Як повідомляла «Судово-юридична газета», прокурор змінила обвинувачення нардепу Артуру Герасимову, збільшивши строк давності притягнення його до відповідальності. 

27 березня Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд справи за обвинуваченням у недекларуванні вілли в Іспанії депутата Артура Герасимова. 

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ростислав Москаль
    Ростислав Москаль
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Бурлаков
    Сергій Бурлаков
    член Вищої ради правосуддя, суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олена Петренко
    Олена Петренко
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Юлія Філонова
    Юлія Філонова
    суддя Сумського апеляційного суду