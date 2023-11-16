Апеляційна палата ВАКС закрила справу щодо депутата Герасимова про недекларування маєтку в Іспанії

Депутата остаточно звільнили від відповідальності у справі про недостовірне декларування.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила кримінальне провадження щодо народного депутата Артура Герасимова, якого звинувачували у недекларування маєтку в Іспанії. Депутата остаточно звільнили від відповідальності через сплив строків давності, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У САП традиційно не називають прізвище депутата, але відомо, що йдеться про нардепа від фракції «Європейська Солідарність» А. Герасимова.

Як нагадується, 17 серпня ВАКС визнав його винним у внесенні завідомо недостовірних даних до щорічної декларації. Суд призначив штраф у розмірі 51 тисяча гривень з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій представника влади в органах державної влади строком на 1 рік. Разом з тим, суд звільнив депутата від покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

15 листопада Апеляційна палата ВАКС скасувала цей вирок та звільнила депутата від кримінальної відповідальності. САП вказує, що поки розглядали апеляційні скарги сторін, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 366-2 КК України сплив.

Підставою для закриття провадження стало клопотання народного депутата та його захисників, а також їхня відмова скористатись правом на повний судовий розгляд, у ході якого суд має встановити винуватість або невинуватість особи.

Зазначена підстава дозволяє суду в більш спрощеній формі завершити кримінальне провадження, у разі згоди особи на його завершення без використання своїх прав на доведення своєї невинуватості у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

Разом з тим вказана підстава звільнення особи від кримінальної відповідальності не є реабілітуючою, зазначили у САП.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», прокурор змінила обвинувачення нардепу Артуру Герасимову, збільшивши строк давності притягнення його до відповідальності.

27 березня Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд справи за обвинуваченням у недекларуванні вілли в Іспанії депутата Артура Герасимова.

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