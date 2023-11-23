Внесено зміни до складу Першої Дисциплінарної палати ВРП

Оксану Квашу було введено до складу Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

У четвер, 23 листопада, Вища рада правосуддя під час засідання розглянула питання про внесення змін до складу Першої Дисциплінарної палати ВРП. Про це йдеться на офіційному сайті Вищої ради правосуддя.

Рішенням ВРП Оксану Квашу було введено до складу Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, 16 листопада Оксану Квашу обрано членом Вищої ради правосуддя від З’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, а «Судово-юридична газета» вела трансляцію заходу.

«Згідно із частинами другою, третьою статті 26 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя утворює Дисциплінарні палати з числа членів Вищої ради правосуддя. Кількість Дисциплінарних палат та кількісний склад кожної палати визначаються рішенням Вищої ради правосуддя з урахуванням вимог цього Закону», - повідомили у ВРП.

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