Съезд ученых-юристов избрал Оксану Квашу членом Высшего совета правосудия

Ученые определились с членом Высшего совета правосудия по своей квоте.

В Высший совет правосудия избрали еще одного члена.

Так, 16 ноября съезд представителей юридических вузов и научных учреждений избирал своего представителя в Высший совет правосудия на единственную вакантную должность по квоте ученых-юристов.

Им стала Кваша Оксана Александровна – профессор, ученый секретарь Института государства и права им. Корецкого. Кандидат специализируется на вопросах уголовного права и криминологии. В 2019 году она была включена в список кандидатов в депутаты от партии «Слуга Народа» в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля.

За нее проголосовали 72 делегата съезда из 56 необходимых голосов. Всего голосовало 110 делегатов.

Другой кандидат, Назаров Иван Владимирович – заместитель председателя временного состава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, набрал 34 голоса.

Текстовая трансляция по ссылке

Видеозапись съезда от Право ТВ:

Автор: Вячеслав Хрипун

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