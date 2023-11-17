В Днепровском районе Киева появился новый сквер: фото

При поддержке Посольства Индии в столице создали новый сквер из около 60 деревьев, более 200 кустов, тысячи злаков и декоративных трав.

Источник фото: УНИАН

В Днепровском районе Киева на улице Алматинской создан современный сквер "Кусум" при поддержке Посольства Индии в Украине, руководителей КГГА и Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, - сообщает УНИАН.

В течение трех месяцев проводились работы по обустройству сквера. Коммунальные работники Днепровского района выполнили выравнивание территории площадью 0,8 гектара, удалили поросли и очистили заросли, установили освещение, систему полива, забор, скамейки и урны, а также осуществили озеленение.

В сквере высадили около 60 деревьев, более 200 кустов, тысячи злаков и декоративных трав. Новый сквер также украшают арт-объекты от современного украинского художника Петра Антипа.

Участие в открытии сквера принял посол Индии в Украине Господин Харш Кумар Джейн. Он отметил этот проект как пример сотрудничества между индийским бизнесом и местными властями, что свидетельствует о доверии к Украине со стороны индийского бизнеса, особенно в нынешние времена. Посол также подчеркнул, что этот проект символизирует дружбу между украинским и индийским народами.

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