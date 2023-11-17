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Для громадян – від 8500 грн, для бізнесу – від 51 тисяч грн: за порушення комендантської години введуть штрафи та зможуть застосовувати адміністративне затримання

Пропозиція законодавців запровадити адміністративне затримання для порушників комендантської години та розмір штрафів до 340 тисяч грн викликали критику експертів.

З’їзд науковців-правників обрав Оксану Квашу членом Вищої ради правосуддя

Науковці визначилися із членом Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

З'їзд науковців з першого разу не обрав члена ВРП, - буде другий тур з двома фіналістами

До другого туру на посаду члена Вищої ради правосуддя вийшли два кандидати: Оксана Кваша та Іван Назаров.

З’їзд науковців-правників обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн-трансляція

На єдину вакантну посаду члена ВРП по квоті з’їзду науковців-правників претендують шість кандидатів з Києва, Харкова та Чернівців.

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У Дніпровському районі Києва з’явився новий сквер: фото

07:56, 17 листопада 2023
За підтримки Посольства Індії у столиці створили новий сквер із близько 60 дерев, понад 200 кущів, тисячі злаків та декоративних трав.
У Дніпровському районі Києва з’явився новий сквер: фото
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У Дніпровському районі Києва на вулиці Алматинській створено сучасний сквер «Кусум» за підтримки Посольства Індії в Україні, керівників КМДА та Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, – повідомляє УНІАН.

Протягом трьох місяців проводилися роботи з облаштування скверу. Комунальні працівники Дніпровського району виконали вирівнювання території площею 0,8 гектара, видалили порослі та очистили зарості, встановили освітлення, систему поливу, паркан, лавки та урни, а також здійснили озеленення.

У сквері висадили близько 60 дерев, понад 200 кущів, тисячі злаків та декоративних трав. Новий сквер також прикрашають арт-об'єкти від сучасного українського митця Петра Антипа.

Участь у відкритті скверу взяв посол Індії в Україні Пан Харш Кумар Джейн. Він відзначив цей проект як приклад співпраці між індійським бізнесом та місцевою владою, що свідчить про довіру до України з боку індійського бізнесу, особливо в нинішні часи. Посол також підкреслив, що цей проєкт символізує дружбу між українським та індійським народами.

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