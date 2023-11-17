У Дніпровському районі Києва з’явився новий сквер: фото

За підтримки Посольства Індії у столиці створили новий сквер із близько 60 дерев, понад 200 кущів, тисячі злаків та декоративних трав.

У Дніпровському районі Києва на вулиці Алматинській створено сучасний сквер «Кусум» за підтримки Посольства Індії в Україні, керівників КМДА та Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, – повідомляє УНІАН.

Протягом трьох місяців проводилися роботи з облаштування скверу. Комунальні працівники Дніпровського району виконали вирівнювання території площею 0,8 гектара, видалили порослі та очистили зарості, встановили освітлення, систему поливу, паркан, лавки та урни, а також здійснили озеленення.

У сквері висадили близько 60 дерев, понад 200 кущів, тисячі злаків та декоративних трав. Новий сквер також прикрашають арт-об'єкти від сучасного українського митця Петра Антипа.

Участь у відкритті скверу взяв посол Індії в Україні Пан Харш Кумар Джейн. Він відзначив цей проект як приклад співпраці між індійським бізнесом та місцевою владою, що свідчить про довіру до України з боку індійського бізнесу, особливо в нинішні часи. Посол також підкреслив, що цей проєкт символізує дружбу між українським та індійським народами.

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