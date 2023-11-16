Поліція відкрила кримінальне провадження щодо Олексія Арестовича — нардепка Наталія Піпа

Народна депутатка Наталія Піпа повідомила, що на Олексія Арестовича було відкрито кримінальне провадження.

Поліція відкрила кримінальне провадження стосовно колишнього радника Офісу Президента України Олексія Арестовича. Про це повідомила народна депутатка від партії «Голос» Наталія Піпа на своїй сторінці у Facebook.

«На ґражданіна Арестовича відкрито кримінальне провадження. Про це мене сповістила Національна поліція України, а я сповіщаю вас. Чекаємо якнайшвидшого (однак сумнівного) повернення развєдчіка до України», — написала вона.

У Національній поліції поінформували, що за фактом звернення групи народних депутатів щодо неправдивого повідомлення про злочин столичні слідчі розпочали кримінальне провадження. ЗМІ повідомляють, що справа стосується Піпи та Арестовича.

«До Шевченківського управління поліції надійшла заява від народних депутатів України щодо можливого вчинення кримінального правопорушення громадянином України, яке полягає у завідомо неправдивому повідомленні про злочин, а саме поданні заяви до Державного бюро розслідувань про вчинення злочину народною депутаткою. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 383 Кримінального кодексу України - завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення», - пишуть у поліції.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович розповів, що за його заявою розпочато кримінальне провадження щодо депутатки Наталія Піпи, яка подала заяву до поліції на вуличного музиканта, який співав у Львові пісні Віктора Цоя.

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