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На Волині у чоловіка вилучили майже 30 кг бурштину, який він заховав у багажному відділенні, фото

07:37, 17 листопада 2023
12 пакетів із камінням знайшли під час перевірки автомобіля.
На Волині у чоловіка вилучили майже 30 кг бурштину, який він заховав у багажному відділенні, фото
Фото: поліція
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У Волинській області поблизу селища Маневичі у 36-річного чоловіка вилучили майже 30 кілограмів бурштину. Про це повідомляє пресслужба поліції.

12 пакетів із камінням знайшли під час перевірки автомобіля Opel Vectra. Бурштин був захований у багажному відділенні.

Каміння у чоловіка вилучили та направили на дослідження. Також поліцейські вилучили і автівку, у якій був захований бурштин. 

 

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