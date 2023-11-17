На Волыни у мужчины изъяли почти 30 кг янтаря, который он спрятал в багажном отделении, фото

12 пакетов с камнями были обнаружены во время проверки автомобиля.

Фото: полиция

В Волынской области вблизи поселка Маневичи у 36-летнего мужчины изъяли почти 30 килограммов янтаря. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

12 пакетов с камнями были обнаружены во время проверки автомобиля Opel Vectra. Янтарь был спрятан в багажном отделении.

Камни у мужчины изъяли и направили на исследование. Также полицейские изъяли и автомобиль, в котором был спрятан янтарь.

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