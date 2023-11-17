Подрыв Каховской ГЭС угрожает 195 археологическим памятникам

Хронологический диапазон археологических памятников - от каменного века до современного времени.

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Институт археологии Национальной академии наук Украины заявил об угрозе для существования 195 археологических памятников, из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции российской федерацией. Эти памятники охватывают период от каменного века до современности, - говорится в сообщении от Института археологии НАНУ.

Директор Института археологии НАНУ, член-корреспондент НАНУ Украины Виктор Чабай выразил обеспокоенность, отметив, что подрыв плотины Каховской ГЭС стал серьезным вызовом для страны. Только на территории Каховского водохранилища известно о 95 памятниках, оказавшихся под угрозой уничтожения. Известно, что в водах Южного Буза и Березанского лиманов потенциально пострадали еще около 200 памятников. Среди них - следы запорожских сечей, которые оставили свой важный отпечаток в становлении украинского казацкого государства.

Чабай также отметил значение археологических находок как доказательств причастности Украины к европейской цивилизации. Он подчеркнул, что размеры ущерба, нанесенного территории и археологическим памятникам, еще не окончательные, а разрушения усиливаются из-за активных военных действий в отдельных регионах. Такие действия, в частности, привели к уничтожению античных поселений и некрополей на берегах лиманов, что создает угрозу для наследия и культурного значения этих объектов.

Полевые исследования, которые проводил сотрудник Хортицкого национального музея-заповедника Валерий Нефедов, обнаружили 15 скоплений археологических артефактов на территории, известной сейчас уже за пределами водоема. Нефедов отметил, что находки находятся в удовлетворительном состоянии, хотя под водой они находились почти 70 лет.

Общеевропейское значение древнего наследия Украины, нарушенное в результате этих событий, является неотъемлемой частью жалоб на разрушение археологических объектов и важных исторических мест на территории страны.

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